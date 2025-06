Figyelmeztetés! G4-es geomágneses vihar érte el a bolygónkat: brutális, amit az emberiséggel tesz

Bár most sokan boldogabbak vagyunk, hogy beköszöntött a júniusi meleg, de a helyenként 30 Celsius-fokos hőség valakinek a szervezetét a padlóra küldi. De vajon tényleg emiatt jöhet ránk hirtelen fejfájás, hányinger, vagy más, furcsa tünet? Egy népszerű hazai Facebook-oldal szerint nem feltétlenül.

Szörnyű fejfájást, akár ízérzékenységet is előidézhet a napkitörés / Képünk illusztráció: unsplash

Fejfájás és más panaszok

A Solara Facebook-oldalon rendszeresen elemzik, hogy mit okozhatnak a napkitörések, geomágneses viharok. A GPS-eket, az internetet is képes megbolondítani egy-egy napkitörés, de az oldal szerint az emberi szervezetet is megviseli. Múlt szombaton, május 31-én hatalmas napkitörés érte el a Földet. A belőle származó napszél miatt hihetetlen erős, G4-es geomágneses vihar érte el a bolygónkat, ami nem jó hír: az oldal szerint mi, emberek is érezhetjük ennek hatását.

A szervezetet taccsra vághatja egy ilyen űrből érkező viharhatás. Jogosan hiheti, hogy a hőség és az erős napsütés miatt napszúrást kapott, de ez egyáltalán nem biztos. Az is lehet, hogy a napszéltől van rosszul. Ilyenkor ugyanis a belső biológiai óránk felborulhat, mert az agyunkat, a tobozmirigyet ilyenkor elektromágneses hatás éri.

A szervezetünkön többek között ezek a tünetek jelentkezhetnek:

Ingerültség, zavarodottság, aggodalom, menekülési kényszer,

belső remegés, görcsök,

hányinger,

fülzúgás, tipikus fejfájás, ami a jól bevált gyógyszerek hatására sem múlik el,

bőrkiütések, elváltozások,

ízületi fájdalmak,

de akár az ereid lüktetését is érezheted

- derül ki a Solaratól.

Borzalmas, amit okoz

Az oldal a naphivar miatt egy Facebook-posztot is kitett, amire többen is kommenteltek, hogy ők is érzik magukon, a napkitörés ereje őket is elérte. Volt, akinek elment az étvágya és a gyomra is felfordult – minden előjel nélkül.

- Olyan hányinger jött rám, amilyenre csak kisgyerek koromban volt példa – fogalmazta Zita, mire Beatrix:

Nagyon rottyon vagyok. Furán érzem magam iszonyatosan

– fogalmazott a nő.

Fejfájás, kimerültség, szörnyű kedvtelenség – ez mind egyszerre is előtörhet azokban, akik a napkitörésekre érzékenyebbek, de más riasztó tünetet is okozhat. Krisztinának, állítása szerint a bőre is emiatt elváltozott.