Pumukli: játék készül sokak kedvenc gyermekkori meséjéből

Hihetetelen, de már több mint hat évtizede (!) létezik Pumukli, a vörös hajú kobold. Eder mester és az ő kis barátja eredetileg német gyökerekkel rendelkezik, azonban az igazán sikeressé akkor vált, amikor a Pannónia Filmstúdióban megrajzolták a Pumukli kalandjait. A német-oszrák-magyar koprodukció két évadot élt meg, 1988 és 1992 között sugározták a hazai csatornákon, igazi ikonná vált a fiatalok és idősek körében. Most nem egy újabb film vagy sorozat készül az asztalosmester virgonc koboldjáról, hanem egy videójáték, amit a THQ Nordic dob majd piacra 2026 elején.

Pumukli kalózos kalandokba keveredik, avagy videójáték készül PC-re és Switchre Fotó: Port.hu

Jön a Pumukli videójáték!

A Pumuck and the Crown of the Pirate King asztali számítógépekre és Nintendo Switchre jelenik meg. A 3D-s világban fejtörő feladványokat kell megoldania Pumuklinak, aki a Kalózkirály koronáját próbálja felkutatni. A szürkeállomány mellett a reflexeket is megdolgoztatja a program, ugyanis félelmetes ellenfeleket kell legyőznie a főhősnek, valamint egyéb kihívások is várnak rá. Szellemek és csontvázak próbálják megakadályozni Pumuklit és Krimskrams kapitányt abban, hogy szembenézzenek a Kalózkirállyal, valamint megtörjék az átkot.

Már az első képkockák alapján leszűrhető, hogy ez bizony egy olyan videójáték, ami egyáltalán nem igényli, hogy “pumukliasításon” menjen keresztül. A készítő és a forgalmazó egyszerűen megvásárolta a licenszt, majd megtette főhősnek Pumuklit, hogy egy ismert karakter csöppenjen a kalózos környezetbe. Ettől függetlenül lehet jó a játék, azonban semmi sem garantálja, hogy a mostani fiatalság ugyanolyan fogékony lesz a vöröshajú koboldra, mint a múlt évezred gyermekei. Az egészet megfejeli egy közel 14 000 forintos árcédula is, ami egy további szög lehet a koporsóba. Hatalmas meglepetés lenne, ha ilyen feltételek mellett sikerülne betörni a mainstreambe Pumuklinak, azonban a remény, vagy épp a Kalózkirály hal meg utoljára!