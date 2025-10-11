Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Különleges meccs lesz Orbán Viktor számára az örmény-magyar összecsapás

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 17:57
unokamagyar válogatott
A miniszterelnök egy kedves családi pillanatba engedett betekintést.

Orbán Viktor nem csak politikus, Magyarország miniszterelnöke, de nagypapa is – és mint ilyen, minden "első" unokás élményre ugyanolyan büszke, mint bármely más nagyszülő. Közösségi oldalán mutatta meg: ma is eljött egy ilyen "első" pillanat, ugyanis először látogattak ki egyik unokájával közösen egy focimeccsre. Jobbat nem is választhattak volna, mint az örmény és a magyar válogatott VB-selejtezős találkozóját, melyet a Puskás Arénában tartanak, és mely kapcsán már most mindenki arról beszél: a mieinknek nyerniük kell!

Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!

 – írta Orbán Viktor a poszt mellé.

