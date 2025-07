Csúcstámadás Liverpoolban, de mit szól ehhez Szoboszlai Dominik?

Nem ül a babérjain Angliában a bajnok Liverpool. A Vörösök alaposan megerősítik a következő a szezonra a keretüket: Kerkez Milos mellett megérkezett a kapus Giorgi Mamardasvili, a holland Jeremie Frimpong, illetve Németország legdrágább játékosa. Florian Wirtz megszerzése már csúcs, a 150 millió euró (60 milliárd forint) a legtöbb, amit német labdarúgóért valaha adtak. A Pool most ennél is nagyobbat léphet, Alexadander Isak megszerzése történelmi lenne a Premier League-ben, s befolyásolhatja Szoboszlai Dominik helyét is.

Isak (jobbra) erősítheti a Liverpoolt, s nagy harcra késztetheti Szoboszlait / Fotó: NurPhoto via AFP

A Newcastle svéd csatárja 120 millió fontért (56 milliárd forintért) válthat klubot, ez átigazolási csúcs lenne az élvonalban. Klubja eddig sorban elutasította a Vörösök ajánlatait, ezután sokkolta a riválisokat is a 120 millióval. Erre az összegre nagyon nehéz lesz nemet mondani a Szarkáknak, akik márciusban a Ligakupa döntőjében Isak góljának is köszönhetően verték 2-1-re a Poolt.

Szoboszlai helye veszélyben

Szoboszlai Dominik alapember volt a Liverpool bajnokcsapatában. Ez ingott meg Florian Wirtz érkezésével, de több szakértő ekkor egyetértett abban, hogy a magyar és német sztár elférnek egymás mellett főleg abban az esetben, ha a Pool középcsatár nélkül áll fel. Isak érkeztével ez a helyzet módosulhat, Szoboszlai Dominikra óriási harc vár, ha ott akar lenni a támadószekcióban.