Keserű csalódás, Szoboszlaiék nem bírtak a japánokkal

Negyedik felkészülési meccsét játszotta Japánban a Liverpool labdarúgócsapata. Az Ázsiában túrázó angol bajnok edzője, Arne Slot ezúttal Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a kezdő tizenegyébe jelölte (sőt, a harmadik magyar kerettagja, Pécsi Ármin is leülhetett a kispadra). Négy nappal az olasz AC Milan (2-4) hongkongi győzelme után, most a Jokohama is meglepte az eurószázmilliókból megerősített Poolt, még ha a cseresor végül fordított is 3-1-re.

Szoboszlai Dominik kis híján újra gólt lőtt, de kihagyta a helyzetét

Fotó: Getty Images

Az új sztárigazolások közül Giorgi Mamardasvili, Kerkez Milos, Florian Wirtz és Hugo Ekitiké is kezdett. A 24. percben aztán az eddigi felkészülési találkozókon parádézó Szoboszlai került közel a vezető gól megszerzéséhez (sajnos rosszul vette át Szalah labdáját), a félidőben mégis csalódást keltő 0-0 volt az állás. Sőt, tíz perccel a szünet után, Uenaka Aszahi a házigazdát juttatta előnyhöz.

Szoboszlaiék cseréi fordítottak

Wirtz a 62. percben első Liverpool-góljával egyenlített, majd Slot egyszerre hét helyen változtatott a legerősebbnek vélt tizenegyén. Többek között Kerkez és Szoboszlai is lejött a pályáról, és a friss erő gyorsan eredményre vezetett: Trey Nyoni akrobatikus mozdulattal már a 68. percben fordított, majd a 87. percben a 16 éves csodagyerek, Rio Ngumoha állította be a végeredményt (3-1-es Pool-győzelem), miután gólra váltotta a Kerkez helyére beállt Andy Robertson passzát.

A Milan elleni gólzáporos vereség, majd a jokohamai első hatvan perc alapján mindenesetre sok munka áll még a Slot-stáb és a csapat előtt, hogy a méregdrága (már eddig több mint 300 millió euróba fájt) erősítés után újra egységes legyen a Liverpool játéka. Az idejük pedig fogy: a végül is kivívott győzelem után Szoboszlaiék visszatérnek Angliába, ahol jövő hétfőn az Athletic Bilbao ellen tartják a hazai főpróbát; majd jövő vasárnap az FA Kupa-győztes Crystal Palace ellen már a Wembleyben játszanak az angol szuperkupáért.