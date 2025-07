Böde Dani visszatér, de már a búcsúra készül

Böde Dániellel madarat lehet fogatni idén is. A Paks magyar labdarúgója 38 évesen másodszor is gólkirály lett az NB I-ben, elérte az 500. meccsét a bajnokságban, nem mellesleg újra kupagyőztes lett együttesével. A magánéletben is sikeres, feleségével, Böde-Bíró Blanka kézilabdázóval első közös gyermeküket várják. A pici érkezése információnk szerint heteken belül várható, éppen akkor, amikor a csatár kupameccseket játszik az Európa-ligában.

Böde Dániel 20. szezonjára készül az NB I-ben Fotó: Nemzeti Sport

Böde Dániel ott akar lenni élete egyik legfontosabb pillanatánál, gyermeke születésénél. A Paks ugyanakkor meccseket játszik: ma 19 órától a román Kolozsvárt fogadja, a visszavágóra pedig egy hét múlva Romániában kerül sor. Böde a meccset beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, úgy készül, az utolsó szezonját kezdi meg Pakson. Igaz, évek óta ez a forgatókönyve.

Az előző idénynek is úgy vágtam neki, hogy az lesz az utolsó. Most sincs másként. Aztán majd meglátjuk, mit hoz az élet

- mondta a Magyar Nemzetnek a csatár, aki ősszel lesz 39 éves.

Böde két csapatban játszott az NB I-ben

Böde 2006-ban a Paksban mutatkozott be az NB I-ben, 2012-től hét évig szerepelt a Fradiban, majd hazatárt Paksra. Kétszeres bajnok a Fradival, kétszeres gólkirály, s immár ötszörös Magyar Kupa-győztes.