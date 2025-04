Felesége szeme láttára Böde Dani góllal ünnepelt

Böde Dániel volt a Paks-Puskás Akadémia meccs főszereplője az NB I-ben. A 37 éves csatár 500. alkalommal játszott az élvonalban, így a kezdőcsapatban is kapott helyet. A nagy napon a lelátón szurkol neki várandós felesége, Böde-Bíró Blanka, a kézilabda-válogatott kapusa is. A meccs pedig Böde-góllal kezdődött, a csatár tizenegyesből talált be.

Böde Dani gólt szerzett a jubileumon Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A folytatásban egyenlíteni tudott a vendégcsapat, sőt, később tizenegyest is hibáztak a felcsútiak. Az paksiak az utolsó másodpercekig 2-1-re vezettek, de a 93. percben egyenlíteni tudott a Puskás Akadémia. A döntetlennel a Ferencváros járt a legjobban, a Fradi ugyanis így a tabella élén maradt.