/Már tudjuk, hogy mikor írja alá szerződését a Liverpool új sztárja

Wirtz a nyaralását követően írja alá a szerződését

Sokan nem értik, hogy a klubok megegyezését követően – amit a Liverpool-ügyekben jól értesült újságírók, David Ornstein (The Athletic) és Paul Joyce (The Times) is bejelentett –, vajon miért nem mutatják be a Vörösök az új szerzeményüket. Nos, a magyarázat egyszerű: Florian Wirtz jelenleg jól megérdemelt pihenőjét tölti, és amikor hazaér a nyaralásból, akkor írja majd alá 2030 nyaráig szóló szerződését új klubjával, akit ezt követően mutatnak majd be a szurkolóknak.