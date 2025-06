/Szoboszlai Dominik kerek-perec kijelentette, ezt csinálta a bajnoki aranyérmével

A klubszezon zárása után a válogatottal játszik két meccset a nyári szünet előtt Szoboszlai Dominik. A csapatkapitány pénteken Svédország, jövő kedden Azerbajdzsán ellen vezeti ki a pályára társait. A Red Bullnak adott interjújából kiderül, mennyire fontos számára a nemzeti csapat.

Szoboszlai Dominik idén lett bajnok Angliában/ Fotó: AFP

Szoboszlai csodás szezont zárt a pályán és azon kívül is. A Liverpoollal a tavalyi Ligakupa-siker után idén bajnok lett, emellett megnősült, s feleségével, Borkával gyermeket várnak. Most kiderült, egy nagy álma még biztosan van a középpályásnak, ez jövőre már meg is valósulhat. A válogatottal ott akar lenni a világbajnokságon.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy én vagyok a válogatott csapatkapitánya, és alkalmam van mindenkinek segíteni, akinek tudok. Magyarország háromszor egymás után ott volt az Európa-bajnokságon: most a következő lépés az, hogy kijussunk a világbajnokságra is. A legnagyobb álmom, hogy kivezessem a csapatot a vébére

- mondta Szoboszlai, aki a nemzeti csapattal szeptemberben kezdi meg a vb-selejtezőket.

Szoboszlai mindent lemásol

A Liverpool játékosa arra is büszke lehet, hogy minden egyes felnőtt szezonjában legalább egy trófeát nyert aktuális csapataival. Már azon is gondolkozik, merre tartsa az ereklyéket, melyekből másolatot is készített.