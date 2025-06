/Elképesztő nyár jön: sosem történt még ilyen Marco Rossi csapatával

Felkészülési - azaz komoly tét nélküli - meccsekkel zárja a szezont a magyar labdarúgó-válogatott. Szoboszlai Dominikék júniusban két találkozón lépnek pályára, 6-án, pénteken Svédország lesz az ellenfél itthon a Puskás Arénában, négy nappal később Azerbajdzsánban lehet tesztelni, hol tartunk. Elképesztő, de hét év alatt Marco Rossi szövetségi kapitány először vág neki úgy egy júniusi összetartásnak, hogy a nyári programban nem szerepel tétmeccs.

Marco Rossi két meccsen tesztelheti kiválasztottjait Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Az olasz szakembert 2018 júliusában választották szövetségi kapitánynak. Azóta a 2020-as, koronavírusos évet leszámítva - abban az esztendőben szeptemberben kezdtük a mérkőzések sorát - mindannyiszor játszott tétmeccset a gárda. Kétszer Európa-bajnokságon szerepeltünk, de voltunk a Nemzetek Ligája legfelső szintjén is, valamint Eb-selejtezőt is játszottunk. Most egyik sem lesz, az igazi tétre őszig, a vb-selejtezőkig kell várni.

A magyar válogatott júniusi meccsei Marco Rossi kapitánysága idején





2019

Azerbajdzsán-Magyarország 1-3 (Eb-selejtező)

Magyarország-Wales 1-0 (EB-selejtező)

2021

Magyarország-Ciprus 1-0 (Felkészülési meccs)

Magyarország-Írország 0-0 (Felkészülési meccs)

Magyarország-Portugália 0-3 (Európa-bajnokság)

Magyarország-Franciaország 1-1 (Európa-bajnokság)

Németország-Magyarország 2-2 (Európa-bajnokság)

2022

Magyarország-Anglia 1-0 (Nemzetek Ligája)

Olaszország-Magyarország 2-1 (Nemzetek Ligája)

Magyarország-Németország 1-1 (Nemzetek Ligája)

Anglia-Magyarország 0-4 (Nemzetek Ligája)

2023

Montenegró-Magyarország 0-0 (Eb-selejtező)

Magyarország-Litvánia 2-0 (Eb-selejtező)

2024

Írország-Magyarország 2-1 (Felkészülési meccs)

Magyarország-Izrael 3-0 (Felkészülési meccs)

Magyarország-Svájc 1-3 (Európa-bajnokság)

Németország-Magyarország 2-0 (Európa-bajnokság)

Magyarország-Skócia 1-0 (Európa-bajnokság)

A gárda 18 meccset játszott júniusban, a mérleg pozítv: 8 győzelem, 5 döntetlen, 5 vereség.

