/Őrület a klub-vb-n, rejtélyes lapot mutatott fel a focibíró

A labdarúgó-klubvilágbajnokság eddigi legjobb meccsét játszotta egymással a Boca Juniors és a Benfica. A 2-2-es döntetlennel véget ért összecsapáson a játékvezető háromszor is felmutatta a piros lapot, az utolsó kiállításnál pedig egy rendkívül különös, felismerhetetlennek tűnő tárgy is volt a kezében – írja az Origo a klub-vb eddigi legbizarrabb történéséről.

Jorge Figal hajrábeli kiállításakor történt a furcsaság a klub-vb őrült meccsén

Fotó: AFP

A 41 éves mexikói focibíró, César Arturo Ramos nem unatkozott a Boca Juniors-Benfica találkozón, ugyanis a feszült hangulatú összecsapás során a bírónak háromszor is fel kellett mutatnia a piros lapot.

Guadalupei Szűzanya a klub-vb-n?

A botrányos meccs első félidejének végén a pályán kívül tartózkodó Ander Herrarának mutatott fel először piros lapot, majd a Benfica sem úszta meg, a 72. percben a durván szabálytalankodó Andrea Bellotti is a kiállítás sorsára jutott. A találkozót a Boca Juniors is 10 emberrel fejezte be, a hajrában Jorge Figalt is lezavarta a pályáról a bíró, ám ekkor

a piros lappal együtt egy szokatlan tárgyat is előhúzott a zsebéből, amit gyorsan visszatett.

A bankjegynek vagy kártyalapnak tűnő apró tárgy azonnal lázba hozta a szurkolókat, akik az interneten osztották meg az elképzeléseiket.

„Szóval Joker kártyát használnak a klubvilágbajnokságon” – viccelődött egy drukker.

„A játékvezetőnek büntetést kellene kapnia ezért” – írta egy másik kommentelő.

"Valószínűleg a szállodai szobájának a kulcskártyája – humorizált egy újabb posztoló.

Momentos sublimes del Mundial de Clubes… 😅



César Arturo Ramos Palazuelos no solo le enseñó la tarjeta roja a Nicolás Figal, además le mostró sin querer su estampita de la Virgen de Guadalupe. pic.twitter.com/HddN7FhxlY — AS México (@ASMexico) June 17, 2025

Ez a Guadalupei Szűzanya képe – Mexikó egyik vallási szimbóluma

– állította határozottan egy szurkoló.

César Arturo Ramos 2006 óta tevékenykedik játékvezetőként, a mexikói élvonalban 2011-ben debütált. A 41 éves bíró 2014 óta FIFA-játékvezető, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságon is szerepet kapott.