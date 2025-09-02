Ázsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Max Verstappen huszonkétmilliárdos luxusgéppel kerüli el a dugókat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 07:30
A versenyidény futambeosztásától függően az F1-es pilóták évente 128 ezer kilométert utaznak. Mivel a gyorsaság mellett a kényelem is szempont, többen magánrepülőt vásároltak vagy bérelnek.
Nem csak négy keréken, magánrepülőgépekkel is villognak a Forma-1-es sztárpilóták. A világbajnoki címvédő Max Verstappen a hazai, holland futamra is így érkezett.

F1 Grand Prix of Netherlands
Max Verstappen második lett a Holland Nagydíjon Fotó: Mark Thompson

 

Az F1-es világbajnoki címvédő Max Verstappen nemrégiben vett egy vadonatúj repülőgépet, Dassault Falcon 8X-típusút, amelynek becsült értéke 55 millió euró (22 milliárd Ft), arra kívülről az Engedd szabadjára az oroszlánt feliratot pingálták. Tette ezt azért, hogy gondmentesen odaérjen a soros vb-futamára. 

Verstappen magángépe

És a többiek? Lando Norris egy Learjet 60-as fedélzetére ül, igaz, az nem a saját tulajdona, és olykor több pilóta együtt béreli ki. Carlos Sainzra és Charles Leclerc-re ugyanez igaz, az ő istállóik a VistaJet-tel állnak üzleti kapcsolatban, így használhatják a repülőiket. Lance Stroll egy 50 millió dollár (17 milliárd Ft) értékű Bombardier Global 5000-essel utazgat. Lewis Hamiltonnak előbb volt egy Gulfstream G 650-ese, majd a 25 millió dollár értékű (8.5 milliárd Ft) piros Bombardier Challenger 605-ösre váltott. Fernando Alonso saját Falcon 900C-ese tízmillió dollárt (3.4 milliárd Ft) kóstál, míg a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff és az Aston Martin F1-es tulajdonosa, Lawrence Stroll kényelmesen utazik egy Bombardier Global 6000-es típussal - írta a jetfinder.com.

 


 

 

