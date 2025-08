Mi történhetett? Hiába ígérte, nem jön a Forma-1-re a hollywoodi sztár

Már szombaton ellepték a sztárok a boxutcát a Forma-1-es Magyar Nagydíjon. Ott volt a Hungaroringen lányával Liptai Claudia, mellette Amerika kapitánya, Anthony Mackie, valamint a Netflix sikersorozatából ismert Anya Taylor-Joy. Őt többek közt a nagysikerű "A vezércsel" című filmből ismerhetjük, amely egy amerikai sakkozó lányról szól.

Anya Taylor-Joy a Hungaroringen Fotó: Szabolcs László

Vasárnap újabb sztárok érkeznek, Stohl András már ott van a Hungaroringen, de várják Robert Pattinsont is, és van esély arra, hogy Zendaya is megjelenik. Ott van a Boxutcában Axl Rose énekes is, aki néhány hete a Puskás Arénában lépett fel a Guns'n Roses zenekarral.

Axl Rose a Hungaroringen Fotó: Szabolcs László

Noha korábban Jason Momoa is jelezte, jönni fog, az amerikai színész az utolsó pillanatban lemondta a látogatást.