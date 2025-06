/„Úgy szeretlek, majd megeszlek" – Megdöbbentő pszichológiai magyarázata van a cukiság agressziónak

Ha te is mindig azon találod magad, hogy a szereteted már-már fizikailag is fojtogatóan hat a kiskedvenceidre, nem véletlen. A cukiság agresszió, egy létező jelenség, most el is áruljuk miért alakul ki!

Vágólapra másolva!

„Olyan aranyos, mindjárt megzabálom”. Ismerős mondat, és nem véletlenül hangzott már el valószínűleg a te szádból is. Ha érdekel mi áll a cukiság agresszió mögött, érdemes tovább görgetned! A cukiság agresszió létező pszichológiai jelenség

Fotó: Dasha Petrenko / Shutterstock Cukiság agresszió és ami mögötte van A cukiság agresszió fogalma Mikor egy nagyon cuki dologgal találkozunk, elképesztően intenzív érzelmek törhetnek ránk. A cukiság agresszió, egy pszichológiai jelenség, mikor egyszerre tapasztalhatunk pozitív és negatív érzelmeket. Késztetést érezhetünk arra, hogy megcsipkedjük, jól megölelgessük, akár megharapdáljuk egy cuki babát, vagy kisállatot. Cukiság faktorok Kutatások kimutatták, hogy a kisbabák esetében, a test arányaihoz képest nagyobb fej, homlok, szemek, fülek, valamint a kisebb orr, száj, és rövidebb végtagok számítanak cukinak. Ugyanúgy igaz ez az állatok esetében is. Gondolj csak bele, bármilyen állat cuki, mikor még kicsi. Még a kicsi cápa is cuki. Na ugye! Nem a bántás a cél Mikor valaki már addig ölelgeti a macskáját vagy a kutyáját, hogy az már inkább szabadulna, vagy megcsipkedi egy kisbaba pofiját, azt nem károkozás szándékával teszi. A cuki dolgok rengeteg érzelemmel árasztják el az embert, amiket sokszor nehéz kezelni. A kisállatok felé is érezhetünk cukiság agressziót

Fotó: Dasha Petrenko / Shutterstock Cukiság és a túlélés A cukiság kiváltja belőlünk a gondoskodás igényét. Kutatók bebizonyították, hogy egy babáról is sokkal szívesebben gondoskodik az ember – még ha nem is az övé. Egyszerű példa: ha gyerekként cukin viselkedtél, több cukrot kaptál a nagyszüleidtől? A válasz valószínűleg: igen. Ez pedig nem véletlen. Dimorf érzelemkifejezés Mikor örömödben sírsz, vagy mikor akkora sokk ér, hogy nem tudod abbahagyni a nevetést. Ilyen dimorf érzelemkifejezés az is, mikor valami cuki élőlényt vagy tárgyat – például egy plüsst – legszívesebben szétnyomorgatnál, annyira cuki. Védekező mechanizmus Ez a pillanatnyi agresszió abban segít minket, hogy a hirtelen ránk zúduló érzelmeket kezelni tudjuk. Szóval, ha legközelebb rád jön ez a fura érzés, hogy legszívesebben megzabálnál egy cuki dolgot, már tudod miről van szó, és hogy ez nem más, mint a cukiság agresszió, ami teljesen normális. Ebben a videóban órákig nézegethetsz cuki kisállatokat: