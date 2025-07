Ettől az ultrafeldolgozott élelmiszertől lehet bomba formád?

Az ultrafeldolgozott élelmiszerekért nincsenek túlságosan oda mostanában, miután összefüggésbe hozhatók az elhízással, szívbetegséggel, rákkal, és a kettes típusú cukorbetegséggel is. Egy mostani kutatás azt is kimutatta, hogy aggasztó mennyiségű mikroműanyag is található bennük, amely rettentően káros lehet a légzőrendszernek, a szaporítószerveknek, illetve a mentális egészségnek is.

Nem túl népszerűek, mert sok az egészségügyi kockázatuk. Kép: Pexels

"Az orvosok és a dietetikusok vonakodnak alternatív proteint, vagy mesterséges húst javasolni a pácienseknek, mert azok még mindig ultrafeldolgozottnak minősülnek" - mondta a táplálkozási kutató, Roberta Alessandrini.

"Habár még mindig óvatosan választjuk ezeket a lehetőségeket, ezek az ételek segíthetnek egy sokkal vegetariánusabb étrend kialakításában, amely a világon minden embernek előnyös" - tette hozzá.

Néhány olyan opció, mint az úgynevezett "Impossible Burger", vagy a "Beyond Burger" is lehetnek egészségtudatos megoldások.“Meg kell változnia a közbeszédnek az ultrafeldolgozott élelmiszerekről, mert azoktól már soha nem szabadulunk” - mondta Joy Bauer, dietetikus. Hozzátette: "helyre kell tenni ezeknek az élelmiszereknek a szerepét, mert sokan közülük nagyon sok szuper egészséges, és segíthet megváltoztatni az életünket egy pozitívabb irányba."

Ami még kevésbé vonzóvá teszi a növényi alapú húsokat, hogy

általában sokkal több nátriumot tartalmaznak, mint mondjuk a marhahús - nem mintha számítana, miután ember nincs, aki ne sózná meg a húst evés előtt.

Viszont pont ugyanannyi protein van bennük, de sokkal több étkezési rost, ami a rendes húsban nincs. Továbbá sokkal kevesebb telített zsírsav, ezáltal sokkal kevesebb kalória - írja a New Yorks Post.

De mi a hátulütője? Csupán kicsit több benne a só és a cukor. Ennyi.