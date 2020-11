Végre kiderült! Ő veszi át Johnny Depp szerepét a Legendás állatok-sorozatban

Mint arról korábban beszámoltunk, Johnny Depp november elején Instagram-oldalán bejelentette:

Nem ölti többé magára Gellert Grindelwald szerepét a Legendás állatok-sorozatban.

A Warner Bros. kérésére adja vissza a produkció főgonoszának szerepét – írta posztja alatt az 57 éves. Hozzátette: tiszteletben tartja és egyetért a stúdió kérésével .

Depp távozása a Harry Potter-filmek előzménysorozatából mindössze néhány nappal azután történt, hogy a színész első fokon elvesztette a The Sun brit bulvárlap ellen rágalmazás miatt indított perét: a lap ugyanis „feleségverőként” írt róla. Johnny Depp tagadta, hogy bántotta volna volt feleségét, a nála 23 évvel fiatalabb Amber Heardöt. A színész megerősítette, hogy azt tervezi, fellebbez az ítélet ellen .







Szerepe elhagyása egyébként eléggé felbosszantotta a rajongókat , azok ugyanis petíciót is indítottak, hogy a színész visszakapja szerepét és ne érjen véget karrierje egy elvesztett per miatt.

Ám most nagyon úgy tűnik, nincs mód rá, hogy Depp visszatérjen Grindelwald szerepébe, a The Wrap című portál szerint ugyanis az ikonikus szerepre már aláírta szerződését az új színész. Ez a valaki pedig nem más, mint a Hannibal sorozatból is ismert Mads Mikkelsen .







