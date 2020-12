Vállalja új kapcsolatát Curtis, de nem válik el - hogy is van ez?

Először adott interjút válása után új párjával Curtis, aki a Hot! magazinnak mesélt a kapcsolatáról Barnai Judittal. A rapper elmondta, hogy még nyáron találkoztak a Balatonnál egy buliban, ahol azonnal kiszúrta magának a csinos sportolónőt. Pár ital után oda is mert menni hozzá és megkérte, nézzék együtt a naplementét. Juditnak fogalma sem volt, hogy kivel romantikázik, nemigen hallgat magyar zenét, így azt sem tudta, hogy a rappernek felesége és gyermeke van. Ám ennek ellenére is hamar kiderült kettejük számára, hogy egymással képzelik el a jövőt, sőt, közös babát is terveznek.

A szerelmes rapper azt is elárulta, most milyen a kapcsolatuk: egy pohár bor mellett mindent meg tudnak beszélni, mert a kapcsolatuk alapja az őszinteség.

- Tény, hogy pár centivel magasabb nálam, de ez nem zavar. Vízszintesen ennek úgysincs jelentősége, fel sem tűnik - mondta még Curtis, aki azt is elárulta, egyelőre nem tervezi, hogy elválik Krisztikétől, gyermeke édesanyjától.