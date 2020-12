Cicaharc folyik Curtisért? Krisztike és az új kedves, Judit szexibbnél szexibb képeket posztol

Szakításuk óta dögösebbnél dögösebb képeket posztol Curtis neje, Krisztike, de a rapper új barátnője, Barnai Judit is szexizni kezdett közösségi oldalán.

Kapkodhatja a fejét Széki Attila, azaz Curtis, ugyanis gyermeke édesanyja, Krisztike után most új barátnője, Judit is elkezdett szexiskedni a világhálón , és nagyon úgy fest, mintha egy komoly cicaharc kezdődött volna a rapperért.









Furcsa véletlen ugyanis, hogy a kosaraslány úgy döntött, a sportos, kutyás képei után, hogy most, először egy szívdöglesztő, fehérneműs képpel rukkol elő. Hasonlóval, mint amilyen fotó elődje közösségi oldalán is rendre felbukkan, és amiket Curtis mindig lájkol és szívecskével kommentel. Persze a reakció itt is borítékolható volt, a rapper azonnal reagált és szívecskézte barátnőjét.

Ám nemcsak Krisztike szexi képei, hanem legutóbbi videója is löketett adhatott a sportolólánynak, hogy ő is megmutassa magát és felvegye a kesztyűt, Curtis neje ugyanis a napokban mégegy lapáttal rátett, és Instagram-sztorijában egy olyan videót is megosztott, ahol a rapper kezet csókol neki, mutatva ezzel azt: bármi is történt, ők ilyen meghitt kapcsolatban vannak.

Hogy mi lesz a vége ennek a küzdelemnek, és vajon Curtis kit választ majd egy életre maga mellé, nem tudni, de egy biztos: még nem válik a nejétől, új barátnőjét azonban nemrég felvállalta Krisztike és a nagyvilág előtt is.

Ön szerint Krisztike vagy Judit a szexibb?

Nehéz döntés...