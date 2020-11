Újra üzent a koronavírusos Majka: Be vagyok sz*rva!

A rapper-műsorvezetőt ugyan kiengedték a kórházból, de koránt sem rózsás az állapota.

A nagydumás ózdi rappert sem kerülte el a koronavírus, és Delhusa Gjonhoz hasonlóan ő is kórházba került pár napra, de kisfia születésnapján, szerdán már újra otthon lehetett a családjával.

Hazatérése azonban nem felhőtlen, rengeteg antibiotikumot és szteroidot kapott, kontrollra és újabb teszre is vissza kell még mennie a kórházba, nem beszélve arról, hogy komoly tüdőfájdalmai vannak.

Őszinte vagyok, a tüdőm most már fáj. Sajnos az van, hogy először érzem, hogy a nagy levegővételeknél a tüdő nem túl jó. Emiatt be is vagyok sz*rva egy picit – vallotta be YouTube-csatornáján a műsorvezető, aki legnagyobb aggodalmát is elárulta követőinek.

– Igazából nem is attól félek, hogy pozitív vagy negatív lesz-e az újabb teszt, hanem attól, hogy akikkel beszéltem, azok mind azt mondják, hogy olyan kétoldali tüdőgyulladással, mint amilyen az enyém, 3-4 hét a lefolyása.

Majka helyzetét nehezíti, hogy párja, Hajni is elkapta a vírust, és párhuzamosan küzdenek a coviddal. A szülők nagyon féltik két fiukat a megbetegedéstől, ám az orvosok javaslatára azt már elengedték, hogy Marcitól és Olivértől teljesen elzárják magukat, ugyanis nagy valószínűséggel nekik is át kell esni a betegségen.