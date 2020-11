Tóth Andit az idősebb pasik vonzzák

Fogyókúra vagy inkább edzés?

– Edzés. Imádok enni, úgyhogy ez nem is kérdés nálam. Inkább lemozgom magamról az ételt, de nem tudnék nemet mondani a finom falatoknak.







Egy-két óra alatt kibeszéli magából a fájdalmát, aztán továbblép © Knap Zoltán/Bors

Múlt vagy jelen?

– Jövő. A múlton nem rágódom, a jelenen sosem gondolkodom, viszont a jövőn rengeteget agyalok. Szeretek tervezgetni.

Megérzés vagy tudatosság?

– Kicsit mindkettő. Szerintem a nőknek nagyon jó megérzéseik vannak, egyfajta hatodik érzékük. Nekem is létezik ez a képességem, és egyre gyakrabban hallgatok rá. Amióta tapasztaltabb vagyok, jobban odafigyelek a belső hangra. De azért tudatos is vagyok, vannak olyan élethelyzetek, amikor tudatosan hozok döntést.

Csók vagy együtt alvás?

– Együtt alvás. Nagyon összebújós vagyok, szeretek bekuckózva, közösen filmezni, beszélgetni, és nem utolsósorban enni.

Sminkben vagy smink nélkül?

– Sminkben. Bár a sminknélküliséget is imádom, mert szeretem, hogy lélegzik a bőröm, de a Sztárban sztár alatt imádtam a különböző sminkkreációkat, olyan vonásaimat emelték ki, amelyeknek nem is tudtam a létezéséről. Szóval most inkább smink, mert szeretnék kísérletezni, mi áll még jól nekem.

Önsajnálat vagy erő?

– Erő. Bár volt olyan élethelyzet – például szakítás –, amikor áthívtam a barátnőmet, hogy kibeszéljem a fájdalmamat, de az legfeljebb két óra. Bizonyos helyzetekben szükség van rá, hogy a sebeinket nyalogassuk, csak az ne tartson sokáig. Én pár óra alatt kibeszélem magamból a barátaimmal, aztán erőt veszek magamon, és megyek tovább. Célravezetőbb, ha talpra állunk, és megyünk előre.

Szóló vagy együttes?

– Szóló. Élveztem, hogy a Sztárban sztárban most duetteztünk, és egy koncert is hangulatosabb, ha zenekarral énekelek, de én jobban szeretek egyedül fellépni, mert nem szívesen osztom meg a színpadot másokkal.







Nem szívesen osztja meg a színpadot mással © Bors

Család vagy barátok?

– Család. De nekem a barátaim olyanok, mint a családtagjaim, ezért nincsenek barátaim, csak nagy családom van.

Korodbeli vagy idősebb férfi?

– Idősebb. Az idősebb pasikkal és barátokkal jövök ki igazán jól. Úgy alakult, hogy korán felnőtté váltam, és nem tudok olyannal kommunikálni, aki nem tudja, hogyan fizesse be a rezsijét.

Macska vagy kutya?

– Macska. Szeretem a kutyákat is, de a macska valahogy közelebb áll a szívemhez. Mindig azt mondják, a kutya a legokosabb állat, de a macska szerintem még okosabb. Egyébként meg sem érdemeljük a kutyák önzetlen, feltétel nélküli szeretetét. Visszatérve a macskára, szeretem, hogy ki kell vívni a tiszteletét. Van tartása, és ezt bírom. Az én macskám is ilyen, nem adja csak úgy magát. Amúgy azt mondják, az állat egyre jobban hasonlít a gazdájára. Mi teljesen eggyé váltunk már a macskámmal.

Erotikus vagy sportos fotó?

– Sportos. Bár akármilyen képet teszek közzé az Instagram-oldalamon, mindig azt mondják, hogy erotikus. Szerintem egy sportos fotó is lehet erotikus, szóval mindegy, de legyen az edzős, szívesen teszek fel ilyeneket.

Pezsgő vagy tequila?

– Tequila. Nem vagyok „női” italozós típus. Nem szeretem se a bort, se a sört, se a fröccsöt. A pálinka, rövidital viszont jöhet. Egy jó erdélyi pálinka például.