Több, mint aggasztó: Egy hete nem ad életjelet magáról a kórházba került Delhusa Gjon

Némi aggodalomra ad okot, hogy több mint egy hete semmit sem tudni a koronavírusos énekes állapotáról, aki pár napra intenzív osztályra is került.

Október 26-án került kórházba koronavírus-fertőzés miatt Delhusa Gjon, akiért már akkor is egy ország aggódott. A zenész akkor már tíz napja rosszul érezte magát, de sokáig úgy hitte, otthon is képes lesz megbirkózni a vírussal. Az állapota akkor aggasztó volt, de látszólag nem életveszélyes, hiszen betegségéről maga számolt be közösségi oldalán egy videóban, ám azt azóta eltávolította.

Öt nappal később, október 31-én azonban rosszabbra fordult az állapota, intenzív osztályra került, erről is a hivatalos oldalán számolt be - ekkor már valószínűleg a párja -, de ez a bejegyzés is eltűnt mára. Tüdőoxigén-szintje 80 százalék, vagyis a kritikus pont alá esett.

Az utolsó hivatalos információk november 3-án, több mint egy hete érkeztek a 67 éves zeneszerzőről , akit ekkor engedtek ki az intenzív-osztályról, ugyanis szerencsére javult az állapota. Az örömhírről Gjoni párja, Fanni számolt be a sajtónak, ahogy arról is, hogy ha minden jól megy, ezen a héten hazatérhet.

Gjoni már sokkal jobban van. A kétnapos megfigyelés és intenzív kezelés után a hét végére visszavihették a már lábadozó fertőzöttek kórtermébe, most úgy tűnik, hogy a jövő héten végre haza is térhet.

Két nappal később, vagyis november 5-én Gjoni testvére, Claudette is azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy beszélt az énekessel, az állapota stabil, sőt folyamatosan javul. Ő is megerősítette, hogy a hét elején tesztelik, és ha eredményei negatívak, hazatérhet.

A hazatérésről szóló jó hírek azonban azóta is váratnak magukra , nem tudni, hogy Gjonit kiengedték-e vagy még mindig kórházi ápolásra szorul. Sokan úgy vélik, ha az előbbi örömhír bekövetkezett volna, arról már biztosan beszámolt volna a család, vagy maga az énekes, aki még a kórházba szállításakor is szelfizett és videózott, hogy tájékoztassa a közönségét az állapotáról.

Az is furcsa, hogy ezek a videók és fényképek mára mind eltűntek. Így tényleg rejtély, hogy mi van most az énekessel.







A korábbi kórházi bejelentkezésből már csak ez az egy fotó maradt © Facebook / Delhusa Gjon

Gjoni közösségi oldalait elárasztja az aggodalom, rajongók tucatjai imádkoznak a zeneszerzőért, és szeretnék tudni, hogy jobban van-e?

„Sziasztok! Tud valaki, Művész úr állapotáról? Köszönöm szépen.”

„Mielőbbi gyógyulást kívánok, Művész úr!”

„A Mamámmal imádkozunk magáért, hogy mielőbb gyógyuljon meg.”

„Minden nap imádkozok, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Jobbulást kívánok sok szerettel.”

„Imádkozzunk közösen Delhusa Gjonért!”​​​​​​​

„Jobban vagy Gjoni? Küldtem a szeretet erejét...”​​​​​​​

Sorakoznak a szeretetteljes kommentek az énekes Facebook-oldalán, amiket Gjoni, ha olvasol, válaszolj, mert egy ország aggódik érted!