Szabó Ádám: Örökre anyuci kisfia maradok

Szabó Ádámot nem érdekli Tóth Andi kritikája, miszerint ő anyuci kicsi fia. A Sztárban sztár döntőse ehelyett élvezi a népszerűséget, a lányok udvarlását, és építi a saját karrierjét.

Nyílt titok, hogy a Sztárban sztár nemcsak a népszerűségét, hanem a rajongó lányok számát is megnövelte. Hogyan kezeli a közeledésüket?

Jólesik, hogy nem csak szakmailag, de külsőleg is elismernek, magabiztosságot ad. Én pedig minden rajongói üzenetre kedvesen reagálok, aki bánt, azt sem bántom meg. Szerintem azzal sincs gond, ha valaki, aki a médiában szerepel, megtetszik valakinek, és az illető ráír. Ez nem gáz. Ettől függetlenül jobban szeretem, ha nekem kell meghódítani a lányt, az erősíti a férfiasságom.

A zsűri egyetlen hölgyének is felkeltette az érdeklődését. Többször viccelődött Köllő Babett, hogy szeretne önnel vacsorázni. Elviszi?

Ez alap, ha már mondta Babett, akkor biztos, hogy elviszem, hisz egy vacsorában nincsen semmi. Amúgy is nagyon jóban lettem a zsűritagokkal, akiktől rengeteg elismerést kaptam. Főleg az esik jól, hogy már nem csak harmonikásként tekintenek rám, hanem énekesként is. A Sztárban sztár által a karrierem is fejlődhet, és már azt is tudom, hogyan építem tovább.







Örül, hogy megmutathatta, milyen sokoldalú © Ripost

Megosztja velünk is?

Jó volt, hogy mások bőrébe bújva meg tudtam mutatni, milyen sokoldalú vagyok. Erre törekszem a jövőben is, szeretnék a média vérkeringésében maradni. Ma jelent meg a Gyengéden című dalunk a Yesyes zenekarunkkal, önállóan pedig egy karácsonyi dallal is készülök.

A Sztárban sztár döntőjének kapujába ért. A színpadon ott áll majd ön mellett volt kedvese, Tóth Andi is. Mennyire feszült most a viszonyuk?

Én mind a tizenegy adás alatt igyekeztem kizárni azt, hogy mi volt kettőnk között a probléma, és inkább a feladatomra koncentráltam és koncentrálok most is. Szerintem néha túlreagálja azt a média, hogy mi miképp állunk egymáshoz az adások alatt. Szerintem egészen jól kezeljük ezt a faramuci helyzetet. Amikor még ide jelentkeztünk, együtt voltunk, a kapcsolatunk sokáig jól működött, most azt is el kell viselnünk, hogy már nem vagyunk együtt.







A Sztárban sztár énekese vasárnap lép színpadra a döntőben © Végh István

Andi egy interjújában azt mondta, hogy soha többet nem akar olyan férfit, aki anyukája „kisfia”. Ez nem sértő?

Nem, mert én örökre anyuci kisfia szeretnék lenni, hisz nagyon szeretem. Úgyhogy bármi is történjék az életemben, ez nem fog változni. Az viszont igaz, hogy még nem tartom magam felnőtt, önálló férfinak, hisz eddig nem is tudtam kiteljesedni. Mindig kapcsolatban éltem, ami szerintem gátolt abban, hogy ráébredjek arra, ki is vagyok valójában. Andi előtt is volt egy ötéves kapcsolatom. Nem tartottam szünetet a kapcsolatok között. Most vagyok először úgy, hogy a karrierem és önmagam van előtérben és erre is szeretnék jelenleg koncentrálni, attól függetlenül, hogy alapvetően szeretek kapcsolatban élni.