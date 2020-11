Sírhelyet vásárolt magának Schobert Norbi

Schobert Norbi újabban sokat tűnődik az elmúláson, mivel sok, hozzá hasonló korú barátját veszítette el mostanában.

– 50 éves leszek, és van rengeteg barátom, volt osztálytársam a környezetemben, akiket már elvesztettem. A legeslegjobb barátaim között van olyan, akinek az életéért aggódom jelen pillanatban is. Szó szerint hullanak el mellőlem az 50 év körüli emberek. Én imádok élni, igyekszem élvezni minden percét, és meg is becsülöm, mivel már megtapasztaltam, milyen a halál közelében lenni – mesélte a Blikknek Norbi, aki a napokban megosztott egy fotót az Instagram-oldalán egy sírhelyről, amelyen elhunyt nevelőapja és még élő édesanyja mellett az ő neve is feltűnt.

– Ezt a sírt akkor vásároltam, amikor a nevelőapám eltávozott. Akkor még nem voltunk Rékával együtt, azért írattam rá az édesanyám és a saját nevem is, mert ezzel üzenni szerettünk volna neki, hogy ott vagyunk. Ez egy kapaszkodó volt számunkra, hogy összetartozunk.

De nem ide kerülök majd. Építtetni szeretnék egy családi kriptát, ahol majd együtt nyugodhatunk. Azt szeretném, hogy egy helyen nyugodjunk az egész családdal

– fejtette ki a fitneszguru.