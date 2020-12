Nyilvánosan búcsúztatják hétvégén Balázs Fecót - ezt kéri barátja a gyászolóktól

Szombaton és vasárnap a Margitszigeten, a Zenélő Kútnál tartják Balázs Fecó nyilvános búcsúztatását.

Ez a sziget északi oldalán, az Árpád hídhoz közelebbi részen található. (Nem tévesztendő össze a szökőkúttal a Margit híd közelében.)

A helyszínen Balázs Fecó előtt tisztelegve az Ő dalai szólnak majd 12:00 és 18:00 óra között. A Zenélő kútnál mindenkinek alkalma nyílik leróni kegyeletét, valamint gyertyák és virágok is elhelyezhetők

- számolt be róla barátja, Dj Dominique.