Nincs mit tenni: bénázó lúzerként a legnépszerűbb Hugh Grant - videó

Az 1994-es Négy esküvő és egy temetés című romantikus filmen szórakoznak újra meg újra a legtöbben a neten Nagy-Britanniában a Google Pixel kutatása szerint.







A Négy esküvő és egy temetés nem veszít a népszerűségéből © AFP

Minden második néző többször is végignézi a Hugh Grant - aki egy szerethető lúzert alakít -, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, Simon Callow és John Hannah főszereplésével készült vígjátékot.

A film zenéjéből, a Love is All Around című dalnak a Wet Wet Wet által feldolgozott változata 25 éve világsláger lett, és az eredeti brit film alapján tavaly amerikai websorozatot is bemutattak.

A második legtöbbször, 37 százalékban a 2012-es Skyfall című James Bond filmet, míg harmadiknak, 33 százalékban a 2004-es Harry Potter és az azkabani fogoly című alkotást nézik újra a britek.