Nádai Anikó elárulta, méhnyakrák műtéte után lehet-e még kisbabája

A műsorvezető semmit sem sejtett a betegségéről, hiszen más jellegű tünetei voltak.

A műsorvezető semmit sem sejtett a betegségéről, hiszen más jellegű tünetei voltak.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Nádai Anikónak nemrég méhnyakrák miatt kellett kés alá feküdnie, ám szerencsére az operáció sikeres volt. Anikó most a Best magazinnak adott interjút, melyben elmesélte, min ment keresztül az elmúlt hónapokban. A műsorvezető semmit sem sejtett a betegségéről, hiszen más jellegű tünetei voltak.

Hajhullással kereste fel az orvosát, majd kiderült, valamilyen gyulladás van a szervezetében, és sokként érte a rákmegelőzőállapot diagnózisa, hiszen korábban beadatta magának a méhnyakrák elleni oltást.

Nem akartam elhinni, az jutott eszembe, anyukám elvesztése után mi jöhet még? El vagyok átkozva, nem lehetek ennyire rossz ember, hogy egy év leforgása alatt ennyi megpróbáltatás ér

– mondta el a lapnak.

A hírt a barátainak és kisfia apjának mondta el először és a legnagyobb segítsége éppen a fiától, Patriktól kapta, hiszen a tudat, hogy még gondoskodnia kell róla, erőssé tette.

A szövettan eredménye azóta megérkezett, a jelek szerint mindent rendben találtak. A betegség egyik szövődménye a meddőség, de szerencsére Anikót ez nem érinti.

Nincs akadálya, hogy újból teherbe essek! Bele se merek gondolni, mi lett volna, ha még az anyaság előtt állnék, mit éreztem volna akkor ebben a helyzetben

– tette hozzá.