Most bárki hazaviheti magán Ördög Nórát és csak 8500 forintba kerül - Fotó

Kisbolt helyett webshopot nyitott a műsorvezető és férje, ahol olyan termékek is kaphatóak, amiken az ő arcképük található.

Nemrég árulta el a Borsnak Ördög Nóra, hogy a koronavírus az ő terveiket is átrendezte, ezért a mostani meglévő mellé mégsem nyitnak még két élelmiszerboltot Balatonakarattyán. Azonban nem szomorkodással töltötték az időt, hanem a kisboltokat egyelőre az online térbe vitték , ahol közel százféle termék kaphat a lekvároktól kezdve a szörpökön át egészen a határidőnaplókig. Sőt, aki 8500 forintot fizet, akár a műsorvezetőt is magán viselheti, ugyanis kapni olyan pólót is, amin férje, Nánási Pál egy régi, de igen szexi képe található Nóriról.

Az eredeti képet itt lehet megnézni. A fotósorozatot egyébként nem csak azért érdemes átböngészni, mert a pólóra felkerült az egyik darabja, hanem mert ez az a pár kép, amikor Pál Silly Catnek, azaz "buta macskának" öltöztette hét éve a feleségét.