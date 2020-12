Monique Covet felgyújtotta a karácsonyfát: Így tiltakozott a képmutatás ellen

Monique Covet meghökkentő titkokat árult el magáról. A Borsnak elmondta, mit nem szeret a karácsonyban, és kivel készül tölteni a szent ünnepet. Kislánykorában tiltakozott a képmutatás ellen.

Monique Covet meghökkentő titkokat árult el magáról. A Borsnak elmondta, mit nem szeret a karácsonyban, és kivel készül tölteni a szent ünnepet. Kislánykorában tiltakozott a képmutatás ellen.

Elvált szüleivel töltené a karácsonyt az egykori pornósztár. A helyzetét nehezíti, hogy a 81 éves édesapja nincs túl jó egészségi állapotban, ezért a járványra való tekintettel rá különösen vigyázni kell.

– Megbeszéltük a párommal, hogy nála és nálam is eltöltünk némi időt. Az még kérdés, hogy apukámat meglátogatjuk-e, hiszen tudjuk, hogy nála speciális a helyzet, és annak, hogy folyamatosan maszkot kell viselnünk, és egy szinte egy vacsorát sem fogyaszthatunk el, nincs sok értelme – mondta a Borsnak a manapság szexológusként is tevékenykedő Monique Covet. Az erotika egykori királynője már jelezte is az édesanyjának, hogy a most közelgő ünnep csupán egy karácsony, és senki egészségét sem szeretné miatta kockáztatni.

– Amikor édesanyámnál ünnepelek, ő készíti a halászlét, de ahol férfi is van, ott húsnak is kell lennie. Ez azért érdekes, mert én 16 éves korom óta vegetáriánus vagyok. Az állatokat a barátaimnak tekintem, ezért nem eszem meg azokat. Hozzáteszem a növényeket is tisztelem, mert amikor megeszem egy almát, tualjdonképpen az is az életét áldozza értem.

Felgyújtotta a karácsonyfát

A díva egy egyeseket talán meglepő kijelentést is tett.

– Amúgy sem szeretem a karácsonyt, mégpedig a kötelező felhajtás miatt! Képmutatásnak tartom, hogy ezeken a napokon mindenki szereti egymást, pedig ennek az egész évben így kellene lennie. Kislánykoromban többször kidobtam otthon a karácsonyfát, egyszer pedig szándékosan fel is gyújtottam. Nem éreztem az ünnep hangulatát! – szögezte le a pornószínésznő.

Már a pénzről szól a karácsony

Monique szerint szomorú, hogy a vásárlási láz áthatja az ünnepeket.

– Nem magát a szent ünnepet utasítom el, hanem azt a katyvaszt, ami körülveszi. Nem jó, hogy egyesek szemében a karácsony lényege az ajándékozás, és a vásárlás! Az embereket belehajszolják, hogy muszáj karácsonyozniuk, mert mindenki azt csinálja, miközben az egész világ úgy működik, hogy az egyik birka követi a másikat – magyarázta a pornószínésznő, akinek szilárd meggyőződése, hogy a koronavírust sem véletlenül kapta az emberiség.

– A világjárvány egy átok, mert mindenki túlzottan anyagias volt, és sokat pazarolt. Én szörnyű bulémiától szenvdtem. Sokszor kihánytam, amit ettem. A betegségtől úgy szabadultam meg, hogy az ételt inkább nem fogyasztottam el, helyette odaadtam a hajléktalanoknak.