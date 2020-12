Megyeri Csilláék tökélyre fejlesztették a civódásokat - ezeken veszekednek Zsoltival

Minden kapcsolatban van vita, összezörrenés, akár nap mint nap. De nem mindenki tudja ezt jól kezelni. Megyeri Csilla és Zsolt a humort tartja kapcsolata titkának.

Sokszor összekapunk, de szerencsére Zsoltinak zseniális humora van, így mindig nevetés a vége. Persze nem komoly dolgokon vitatkozunk. Csak a szokásos párkapcsolati civakodások zajlanak, például, hogy miért oda tette a zokniját és hasonlók – meséli Csilla lapunknak, elárulva, nehezen tud bocsánatot kérni, így ez általában a szerelmére marad.







Zsolt humora mindig feloldja a feszültséget, így a pár nevetve zárja a cívódásokat. © Végh István/Bors

– Zsolt enged hamarabb. Még ha be is látom, hogy nem nekem van igazam, akkor is ő oldja a feszültséget. Olyankor alakul ki káosz, ha mindketten nekilendülünk, és szajkózzuk a magunkét. De szerencsére ez ritkább, és végül mindig megbeszéljük – teszi hozzá a vállalkozó.

Csilla szerint a humor mellett még egy titka van a hosszú párkapcsolatnak: meg kell szívlelni a „tartsd szabadon, örökre a tiéd marad” mondást.