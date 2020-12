Már megint támadják az énekesnőt: Nánási Pál megvédte Tóth Andit – videó

A napokban jelent meg Nánásiék hagyományos karácsonyi dala, amiben idén Tóth Andi is szerepet kapott: ő énekli, játssza a szilvesztert. Sok rajongónak viszont azért nem tetszett Andi a klipben, mert túl kacérnak tartják az énekesnőt.

A Nánási család im­már harmadik alkalommal adott ki karácsonyi számot, amiben idén Tóth Andi és a Lóci játszik zenekar is fontos szerepet ka­pott.

– Ez már hagyomány számunkra. Az ötlet onnan ered, hogy mindannyian imádjuk a karácsonyt, amihez hosszú ideje köthetőek a nagy karácsonyi kampányok gyönyörű karácsonyi dalokkal. Szerettük volna megcsinálni a saját verziónkat, tisztelegni ezelőtt a hagyomány előtt. Az első két évben egy már meglévő karácsonyi dalnak az alapjára írt Nóri szöveget, majd ezt énekeltük el. Idén viszont megkértük a Lóci játszik zenekart, akikért a gyerekek és mi is oda meg vissza va­gyunk, hogy írjanak nekünk egy dalt. Annyit kértünk, hogy legyen az a címe, hogy Nekem a karácsony. Lóci pedig egy duettet készített, ahol a szilvesztert és a karácsonyt állította egymással szembe – mesélte el az idei dal történetét Nánási Pál, aki szintén nem egészen érti a kritikákat, amiket Tóth Andi kapott.







Ördög Nóra és Nánási Pál családjának idei karácsonyi dalában énekelt Tóth Andi © Bors







Rajongók kritizálták Andit, de a fotós határozottan kiállt az énekesnő mellett © YouTube