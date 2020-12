Tóth Andi szexi fotót és trágár üzenetet küldött a gyűlölködőknek

Tóth Andinak ami a szívén, az a száján. Sosem visszafogott stílusáról volt ismert, nem szokott köntörfalazni, szerinte az emberek az egyenes beszédből értenek.

Közszereplőként tisztában van azzal, hogy nem fog mindenkinek tetszeni, de nem is ez a célja. Azt azonban nem érti, hogy egyes követői miért árasztják el közösségi oldalát gyűlölködő bejegyzésekkel. Most betelt nála a pohár, olyan fotót osztott meg, amelyen 16 éves. A képhez hosszú írást is csatolt, ebben a tőle megszokott nyers stílusban elküldi melegebb éghajlatra a kritikusait: