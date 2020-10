Lecserélik Bochkort a betegsége miatt

Kedd óta gyengélkedik Bochkor Gábor, akiről csütörtök estére derült ki, hogy koronavírus-fertőzött. Televíziós- és rádióskollégái egyaránt aggódnak a műsorvezetőért. Betegsége pedig több kérdést is felvet.

Bochkor Gábor meghatározó rádiós és televíziós személyiség. Két nagy produkció is kötődik a nevéhez, arcához, hiszen napi rendszerességgel ébreszti a Retro Rádió hallgatóit, míg vasárnap esténkét az ATV képernyőjén szórakoztat vendégeivel. A színház és a média világában megfigyelhetjük, hogy a szereplők, alkotók szinte soha nem hiányoznak. A színészek még a legnagyobb gyászukban is színpadra lépnek. Ám a fertőző koronavírus ezt a szabályt is felülírta. Erre példa Bochkor Gábor esete is .

Az 56 éves műsorvezető kedd óta gyengélkedik, s

az egyik napilapnak elárulta, hogy a hét eleje óta izomfájdalommal és hőemelkedéssel küzd.

Bár állítása szerint a közérzete teljesen jó, és a szaglását, ízlelését sem veszítette el, mégis fájdalomcsillapítókat szed, hogy mihamarabb visszatérhessen a Retro Rádió szerkesztőségébe, amit hétfőtől teljesen kiürítenek Bocsi miatt.







Bochkor Gábor második tesztje lett pozitív, a PCR © Móricz István

– Korábban már mindannyiunkat teszteltek, de eddig mindig negatív lett az eredményünk.

Bocsinak is az első gyorstesztje az lett, aztán a PCR már pozitív eredményt mutatott.

Ezek után minket is leteszteltek, aminek az eredményére egyelőre várunk. Addig is kiürítették a szerkesztőséget, hétfőtől pedig mindannyian otthonról fogunk bejelentkezni. Furcsa egy helyzet, az egyszer biztos, de próbáljuk kihozni ebből a maximumot, és reméljük, hogy mihamarabb vi­szont láthatjuk Gábort – mondta el a Borsnak Bochkor rádiós­társa, Lovász László.

Az ATV-n fu­tó, saját nevével fémjelzett műsora, a #Bochkor B és C tervek kialakítására késztette a stábot. Erre a hétre egy Best of adással pótolják az aktuális részt. A csatorna vezetősége persze mindent megtesz, hogy a #Bochkor nézői ne szenvedjenek hiányt a műsorvezető betegsége alatt sem.







Hétfő reggel ilyen üres lesz a Retro Rádió stúdiója. Mindenki otthonról dolgozik majd © Móricz István

– Egyelőre azon dolgozunk, hogy megoldjuk a jövő hét csütörtöki felvételt, hisz nagy valószínűséggel még egy ideig nem számolhatunk Gáborral. Legfeljebb csak online – árulta el a Borsnak az ATV vezető munkatársa, aki a „home office adás” mellett még azt sem tartja kizártnak, hogy egy másik televízióssal pótolják Bocsit .

– Felmerült a helyettesítés le­hetősége is, de egyelőre nem tudunk semmi biztosat mondani, csak azt, hogy Gábor távollétében is lesz adás, ám reméljük, hogy mihamarabb meggyógyul, és újra viszont láthatjuk a felvételeken.