Különleges, veleszületett rendellenességben szenved a Dancing with the Stars zsűritagja: először beszélt róla - Videó

Megdöbbentően őszinte indterjút adott a Hot! magazinnak Molnár Andi, a Dancing with the Stars zsűritagja, aki képzett táncművész, de elárulta, csak viszonylag későn, 17 évesen ismerkedett meg a tánccal. Ennek érezte is a hátrányát, ugyanis a legtöbben az ő korában addigra már képzett táncosok voltak. Viszonyt előnyt kovácsolt a hátrányból, ugyanis ugyan a ritunja hiányzott a színpadhoz, viszont kialakult és megerősödött izomzata volt, ezért sokkal védettebb volt a sérülésekkel szemben. Sokaknak ebben a sportban már fiatalon térd- és bütyökműtétre van szükségük, Andinak azonban nem volt szüksége ilyesfajta beavatkozásra.

És a spárgázást is hamar megtanulta, ennek egészen különleges oka va.

Van egy veleszületett hipermobilitás-szindrómám, ami azt jelenti, hogy anélkül, hogy sokat gyakorltam volna, a spárgázás is könnyen ment. Az átlagosnál sokkal hajlékonyabb lettem - mondta az interjúban Andi, akinek nagy szerencséje van, hogy nincsenek tünetei, ez a betegség ugyanis súlyos károsodást is okozhat.

A hipermobiltás-szindróma legnagyobbrészt ízületi problémákat okoz az orvoslexikon.hu szerint: ficam, rándulás, ízületi gyulladás, artrózis jelentkezik, károsodik az ízületek proprioceptív érzékelése. Gyakoriak még a szalagsérülések, az entezopátiás túlterheléses sérülések (inak tapadásánál), a lúdtalp és a mechanikai eredetű derékfájdalom.