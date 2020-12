Kulcsár Edina kisfia levelet kapott a Mikulástól: ezt kérte a Télapó a kis Medoxtól – fotó

Kulcsár Edina és férje, Csuti mindent megtesz azért, hogy fiuknak és kislányuknak igazán boldog gyermekkora legyen. Így a Mikulást és a karácsonyt is nagyon várják, hogy meglephessék Medoxot és Ninát. Elsőszülöttük idén már kétéves, elég nagy ahhoz, hogy tudja, miről szólnak ezek az ünnepek.

A modell és párja sokat mesélt neki a Mikulásról is, akinek érkezését csillogó szemmel várja. De már most levelet kapott Lappföldről, amit édesapja büszkén mutatott meg rajongóiknak az Instagramon. Követőik el is olvadtak attól, amit Csuti a fotó mellé írt.