Kiakadt a stylist: Fáj, ha bántják Ördög Nórát

A csinos stylist, Holdampf Linda szerint nem azzal van baj, ha valaki a nemtetszését fejezi ki, és negatív véleményt formál valaki külsejéről, őt igazából az zavarja, ha mindezt bántóan teszi. Többek között erről is mesélt a Life TV Bréking hétfői adásában, ahol elmondta, hogy neki személy szerint is fáj, ha például Ördög Nórát bántják. Ilyenkor elgondolkozik azon, hogy vajon ő öltöztette-e fel rosszul Nórit, aztán utólag is úgy látja, hogy szép az összhatás.







– Ez egy abszolút szubjektív szakma. Nem mindenkinek tetszik ugyanaz. Nincs is azzal baj, ha valaki úgy ítéli meg, hogy az adott ruhadarab most kevésbé áll jól a hírességnek. Engem sokkal jobban kiakaszt a rettenetesen rosszindulatú megjegyzés , amikor már nem a kulturált véleményét formálja meg, hanem sértő akar lenni – mesélte Linda a Borsnak, aki elmondta azt is, hogyan kezeli ezeket a szituációkat.







Mindig megnézem, ki mondja, és utána vonok le következtetést. Én már nem akarok megfelelni mindenkinek és nem akarok önmegvalósítani sem

– teszi hozzá a sylist. Linda azt is elmondta, hogy a munkája során neki mi a legfon­tosabb.

– Az a lényeg, hogy az akit felöltöztetek, jól érezze magát abban a ruhában. Nem számít, ki mit gondol, ha látom a sztárokon, kellemes a komfortérzetük a ruhában, élvezik és teljesen átlényegült lesz a személyiségük – mondta Linda, aki most a Dancing with the Stars-ban többek között Ördög Nóra megjelenéséért is felel.







– Nóri személyisége lenyűgöző. Ő egy igazi hercegnő típus, annyira, hogy nem lehet kiszedni ebből a kategóriából. Neki abszolút a hosszú estélyi, hercegnős ru­hák állnak jól. De nemcsak azért, mert fantasztikusan néz ki benne, hanem azért is, mert tartalommal is megtölti a csillogó anyagokat.