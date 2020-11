Kiakadt a dalszövegíró: Berkes Olivérék tönkretették Balázs Fecó slágerét! „Ez egy parazita zene, botrány” - Videó

Már közel ötszázezren hallgatták meg Balázs Fecó Évszakok című slágerének remixét. Berkes Olivér és DR BRS engedély kért a dal feldolgozásához, de a dal szövegírója, Horváth Attila szerint nem teljesítették az ő feltételeit.

Az 1985-ben megjelent sláger, az Évszakok zeneszerzőjének és énekesének, Balázs Fecónak nem volt ellenvetése, hogy Berkes Olivér és DR BRS feldolgozza az egyik legismertebb dalát.

Bevallom, első hallásra nagyon furcsa volt a feldolgozás, tőlem ugyanis nagyon távol áll ez a modern hangszerelés. Jó időbe telt, mire megbarátkoztam az ötlettel, hogy az egyik legnagyobb slágerünkhöz nyúljanak, ám végül az áldásomat adtam a feldolgozásra – mondja a Borsnak a Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas előadó, Balázs Fecó, aki végül megszokta, és megszerette a remixet.

Az Évszakok, és számtalan más szerzemény szövegírója, Horváth Attila azonban – finoman szólva – nincs elragadtatva az eredménytől.

– Azt kérte, hogy ne nyúljanak az eredeti dalszöveghez, csak így engedélyezte a megjelenést, ezzel szemben csak a refrént tartották meg eredeti formájában a srácok – teszi hozzá Fecó, aki után lapunk a dalszövegírót, Horváth Attilát is megkereste.

Elkeserítő a végeredmény. Botrány! Ez egy parazita zene. Kicsipegették a refrént, és ezzel próbálják eladni az egész dalt, holott köze nincs ennek az újragondoláshoz, feldolgozáshoz. Olyan, mintha egy értékes festményt összekennénk tokaszalonnával. Egy gyönyörű lírai dalhoz egyébként sem tudom, hogy jön a rap, de ezzel teljesen tönkretették a nótát. Az általuk írt szövegnek se füle, se farka, teljesen értelmetlen katyvasz az egész. Felháborító amit műveltek, úgyhogy nálam most nagyon betelt a pohár! – fakadt ki Horváth Attila, akinek szövegeit már számtalanszor feldolgozta a fiatal generáció, ám még egyik ellen sem volt kifogása.







– Mindig minden dalomat örömmel kínáltam feldolgozásra, soha sem álltam az újragondolás útjába, mert boldogan veszem, ha a fiatalokhoz is eljutnak ezek a slágerek. Csakhogy ezt lehet ízlésesen is tenni, nem ilyen élősködő módjára. Ez a zene megcsúfolása! – mondja a dalszövegíró, aki egyébként valóban engedélyezte az Évszakok feldolgozását, ám állítása szerint nem ilyen formában.

– Engedélyemet adtam, de akkor még nem hallottam ezt a borzalmat. Aztán jeleztem, hogy csak akkor tartom fenn a jóváhagyásomat, ha rendbe teszik a nótát, kijavítják a hibákat, mint például a refrénnél, a „Ha én mennék ne engedj el”részt, amit ők úgy énekeltek fel, hogy „Ha én mennék, engedj el”. Legalábbis ezt lehet érteni, úgyhogy sokszorosan megbántam, hogy az engedélyemet adtam.

Ezek után a feldolgozást megjelentető Magneoton lemezkiadóval is felvettük a kapcsolatot.

– Megjelenés előtt minden szerzővel jóvá kell hagyatni a dal új verzióját abban a formában, ahogy az bemutatásra kerül, máskülönben meg sem jelenhetne a szerzemény. Írásbeli engedélyünk van Horváth Attilától is, aki teljes tudatában volt annak, hogy milyen formában kerül átdolgozásra az Évszakok. Napjainkban nem csak idehaza, hanem külföldön is bevett szokás egy-egy ikonikus dalrészlet köré új szerzeményt kreálni, így a legfrissebb generációkhoz is eljuthat az örökzöld sláger. Ez történt az Évszakokkal is, ami páratlan sikert futott be a bemutatása óta, és nagyon jó visszajelzéseket kaptak az alkotók – közölte lapunkkal a kiadó munkatársa.

