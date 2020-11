Kapcsolata nehézségeiről vallott Czippán Anett: már nem várja el a párjától, hogy hazaérjen az esti fürdetésre - Videó

Hosszú idő volt, mire a műsorvezető és második gyermekének édesapja összecsiszolódtak.

Hosszú idő volt, mire a műsorvezető és második gyermekének édesapja összecsiszolódtak.

Különlegesen őszinte mélyinterjút adott Czippán Anett Orosz Cynthia youtubernek. Beszélt a friss anyukaként megélt nehézségeiről: a súlyváltozásáról, a szétnyílt hasizmáról, a szoptatás nehézségeiről is, sőt elmesélte azt is, hogyan lett műsorvezető és hogy hogyan tudja anyaként beiktatni mindennapjaiba a forgatásokat. Az, hogy két kicsi gyerek mellett is dolgozni tudjon, sok szervezést igényel főleg úgy, hogy a párja is a médiában dolgozik, ráadásul nem is keveset. Anett elmesélte, volt is ebből gondjuk bőven.

- Igazából én alkalmazkodom a párom munkájához, hiszen rengeteget dolgozik és igen hektikusan. Tévés munkája is van, valamint koncertrendező, tényleg sok fronton kell helyt állnia - kezdte Anett.