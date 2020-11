Jane Fondának öltözött Balázs Klári

Jane Fonda is megirigyelhetné azt a vitalitást, ami Balázs Kláriból árad. Korda György feleségének szerelése vetekszik a világsztáréval.

Nem kíméli ez az év Balázs Klárit. Komoly gerincműtéten esett át, majd önkéntes karanténba vonult, most jó ideig a fellépéseikről is le kell mondania. Egy valamitől azonban nem hajlandó megválni, ez pedig a mozgás. Az énekesnő otthon tornázik, imádja a jógát. Ízületeit és gerincét titokzatos módon tartja karban .







Balázs Klári alakján jól látszik, hogy rendszeresen sportol

– Ugyan engem is borzasztóan megvisel a helyzet, ami az országban és az egész világban van, de azt vallom,

csak akkor tudok ellenálló lenni, ha fejben és testben is ép vagyok.

Ehhez pedig elengedhetetlen a mozgás. Újra képes vagyok rá, amit sokan pár hónapja még nem gondoltak volna. De engem nem akármilyen fából faragtak, így nem adtam fel! – nevet fel az énekesnő, aki a műtét után előszőr csak ágy- és gerinctornázott, de már többre is képes.







