Idén másodszor esik át egy veszélyes betegségen Tóth Dávid: 40 fokos lázzal feküdtem, önkívületi állapotban

A Dancing with the Stars versenyzője, aki múlt hét szombaton távol is maradt a showtól, alaposan megszenvedte a koronavírust. Szombaton ugyan parkettre lép profi táncos társa, Lissák Laura oldalán, de csak korlátozottan lesz majd képes a mozgásra. A világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakozó fizikailag leépült, és még mindig nagyon fáradékony.







Laura mindennap felhívta beteg párját a múlt héten © TV2

Az állóképességem körülbelül hetven százalékát birtoklom jelenleg, sajnos tíz nap alatt legyengített a vírus – mondja a Borsnak Tóth Dávid. – Bár eszembe sem jutott feladni a versenyt, sajnos a koreográfiánkat kicsit át kellett formálni, mert nem vagyok képest bizonyos mozdulatokra – mondja a sportoló, majd így folytatja:

A táncunkban lett volna egy nagyon nehéz emelés, ettől sajnos el kellett búcsúzni, mert nem éreztük Laurával biztonságosnak. Reméljük, enélkül is sikerül olyan produkcióval előállni, ami elnyeri a zsűri és a nézők tetszését és versenyben maradhatunk.

A versenyző idén másodszor esik át egy veszélyes betegségen, Dávidnak az Exatlonban, Dominikán Dengue láza volt.

– Az keményebb volt, mint a koronavírus, 40 fokos lázzal feküdtem, önkívületi állapotban, de ez a mostani helyzet sem rózsás. Ha fizikailag nem is, lelkileg sok töltést kaptam Laurától a karantén alatt. Mindennap beszéltünk, ő tartotta bennem a lelket.