Olyan szexi volt Pásztor Annáék tánca, hogy még Lékai-Kiss Ramóna is teherbe esett – videó

Egy „kerítésszaggató” szambával indította el a Dancing with the Stars ötödik adásának versenyét Pásztor Anna és Köcse György. Fantasztikus produkciójukat egyenesen imádta a zsűri , ami a pontszámokon is meglátszott: egy pont híján elérték a maximumot.

Az énekesnő elmodnta: nem gondolja magát „csajos csajnak”, most azonban megmutatta, milyen nőies tud lenni .

Az erotikus szamba energiáját a zsűritagok és a műsorvezetők is kiemelték: Pásztor Anna és Köcse György között izzott a levegő .

Ettől még én is teherbe estem!

– foglalta össze a szexi produkciót Lékai-Kiss Ramóna.