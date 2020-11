Hoppá! Tóth Andi depressziós lett

Amy Winehouse karaktere elsöprő sikert hozott Tóth Andinak. A Sztárban sztár versenyzője igencsak megszenvedte a felkészülést, s többször is mélypontra került lelkileg.

Múlthét vasárnap sem unatkoztak a Sztárban sztár nézői, ugyanis az átalakuló show tizedik adása sem zárult eseménytelenül. Tilla például már a műsor kezdetén bejelentette, hogy Curtis nem vesz részt az élő adáson, de a korábbi, már kiesett versenyzők is vissza-tértek egy-egy szóló produkció erejéig. Tóth Andi, mint mindig, ezúttal is remekelt, s a 27 éves korában elhunyt hatszoros Grammy-díjas énekesnő, Amy Winehouse bőrébe bújva mutatta meg depresszív oldalát.

– Az ő élete elég pörgős és tartalmas volt. Nagyon sok mindenen ment keresztül, mint ahogyan az az életéről szóló filmből is kiderül – kezdi a Borsnak Tóth Andi, aki számtalan videóinterjút, tévéfelvételt, s filmet nézett meg az énekesnőről, hogy minél inkább megértse, átérezze az egykori világsztár lelkivilágát.







© Ripost

– Egyébként sok hasonlóságot véltem felfedezni Amy és köztem, úgyhogy érzelmileg nagyon hullámzó volt a hetem. Folyton a barátnőmet hívtam, hogy kanalazzon össze, mert már két órája a kanapén ültem és nem tudtam mit kezdeni magammal. Kicsit megborultam a felkészüléstől… – ismeri be a fiatal énekesnő, aki szerint Amy sikerének a titka a kendőzetlen őszinteségében rejlett.

– Nem csak a hangja, de a kisugárzása is különleges volt, mert aki ránézett, az látta, hogy szenved. Én magam is őszinte ember vagyok, nem tudnám magamban tartani az érzéseimet, véleményemet. Ezért persze nyilván sokan meg is köveznek, jó célpontja vagyok az embereknek, mert tudják, hogy hova kell szúrni, és a legtöbbször ezt ki is használják.

Opitz Barbi

Opitz Barbinak a 7. élő show-ban kellett távoznia a versenyből, ám most a többi kiesett versenyzővel együtt újra visszatért, hogy ringbe szálljon a különdíjért. Barbinak Sia Unstoppable című dalával sikerült megnyernie a közönséget.







© Ripost

Szabó Ádám

A fiatal énekes immár sokadjára jut tovább egyenes ágon a következő élő show-ba. Szabó Ádámnak ezúttal Szandit és Kökény Attilát kellett megidéznie, amivel 40–40 pontot zsebelt be a zsűritől.







© Ripost

Fésűs Nelly

Curtis mellett Fésűs Nelly volt a másik, aki nem tudott részt venni az átalakulós show-ban, a színésznőnek viszont nyomós oka volt a távolmaradásra. – Múlthét szerda este tudtam meg, hogy pozitív lett a koronavírus- tesztem, ami teljesen váratlanul ért, ugyanis semmi bajom nincs. Teljesen jól vagyok, a betegség legcsekélyebb tünete sem merült fel, ami azért nagyon félelmetes, mert ki tudja, hogy hány ember van hasonlóképpen. Kvázi úgy fertőz, hogy azt sem tudja, hogy ő maga koronavírusos – mondja lapunknak Fésűs Nelly, akinek 10 napig kell karanténban, teljesen elkülönítve lennie.







© Ripost

Vastag Csaba

Vastag Csaba is a három legjobb átalakulóművész között tudhatja mágát, hisz a Nickelback frontembere, Chad Kroegerként egyenesen felszántotta a színpadot.

Köllő Babett

A Sztárban sztár csinos ítésze a hétvégén ünnepelte a születésnapját, amiről zsűritársai, Bereczki Zoltán, Papp Szabi és Kökény Attila sem feledkezett meg: egy négyüket ábrázoló festménnyel lepték meg Ba­bettet.







© Ripost

– Nagyon cukik voltak a fiúk, kaptam egy festmény, egy gyönyörű virágot és sok-sok csokit. Október 30-a óta folyamatosan kapom a köszöntéseket, úgyhogy már napok óta a 42. életévemet ünnepelem – vallja be lapunknak nevetve Köllő Babett, akinek csupán egyvalami árnyékolta be a születésnapját.

– Anya sajnos nem tudott velünk ünnepelni, mert ő Los Angelesben él és nem tudott hazajönni. Utoljára tavaly karácsonykor találkoztam vele és valószínűleg még jó fél évig nem is fogom látni, amit pokoli nehéz feldolgozni, pláne az ünnepek közeledtével.