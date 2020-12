Hoppá! Kést találtak VV Fanni lakásán! – videó

Sniccert találtak a helyszínelők a celeblány erkélyén, de vajon ki és mire használta a kést, amire a szakemberek is többször ránagyítottak?

Sniccert találtak a helyszínelők a celeblány erkélyén, de vajon ki és mire használta a kést, amire a szakemberek is többször ránagyítottak?

Tovább folytatódott VV Fanni gyilkossági ügyének tárgyalása, ahol levetítették azokat a felvételeket, amiket a lány eltűnése után a lakására érkezve készítettek a helyszínelők. Mint arról már írtunk, a dunaparti albérletbe lépve, a nappali telis tele volt kutyapiszokkal, Fanni kiskutyái ugyanis az eltűnése óta, négy napon át be voltak zárva a lakásba. A celeblány hálószobájáról is írtunk, ahol a kuncsaftokat fogadta, és aminek közepén egy óriási franciágy terült el. Most egy újabb, vérfagyasztó részlet is napvilágra került a felvételek láttán:

Novozánszki Fanni lakásának erkélyén egy sniccert találtak az asztalon, amire a helyszínelők többször is ráközelítettek, nyilván azért, mert az akár fontos bizonyíték is lehet...