Hajmosástól retteg Terecskei Rita

Állítja: jól bírja majd a nomád körülményeket, akik a Farm VIP-ban várnak rá, de azért van, amitől tart kissé.

Vasárnap debütál a TV2 vadonatúj kaland-realityje, a Farm VIP, amelyben 14 híresség küzd meg egymással és a nomád körülményekkel. A sárga csapat egyik versenyzője, a Zanzibar frontembere, Terecskei Rita úgy véli, épp eleget látott és tapasztalt már ahhoz, hogy egy farmon is vígan elboldoguljon.

– Egyáltalán nem vagyok egy elviselhetetlen nőszemély, bár mint ahogyan mindenkinek, úgy nekem is megvannak a jól megszokott rituáléim, ami nélkül nem indulhat el a napom. Ilyenkor picit magamba fordulok, felkészülök a napra, de egyébként elég strapabíró csaj vagyok, kevés olyan dolog van, ami meg tudna törni – kezdi a Borsnak Rita, aki úgy érzi, az elmúlt 21 év zenélés épp eléggé megedzette ahhoz, hogy egy ilyen kaland-realityt is be merjen vállalni.







© TV2

– Már mindent is láttam, fiúk között nőttem fel, úgyhogy nem vagyok szívbajos. Azt persze nem annyira szeretem, ha meg akarják mondani, hogy mit csináljak, de abszolút csapatjátékos vagyok. Egy dolgot viszont képtelen vagyok elviselni: a hazugságot, gonoszságot és rosszindulatot – magyarázza a sárga csapat tagja, akit rajongói korábban szinte csak a színpadon láthattak, így adódik a kérdés: ezúttal miért költözött be 13 másik emberrel egy farmra?

– A stúdiós, nagyon kötött műsorokat, ahol magassarkúban, egy kiló vakolattal a fejemen kell mutogatnom magam, kevésbé állnak hozzám közel, de a Farm VIP teljesen másnak ígérkezik. Már csak a környezet miatt is. Persze biztosan furcsa lesz nomád körülmények között élni, hisz a való életben én is sokszor nyúlok a technika után, és a szemöldökcsipeszem is biztosan nagyon fog hiányozni – nevet Rita, akinek egyébként a hajmosás is nagy félelme, hisz a raszta fürjeit egyébként sem könnyű tisztán tartania.







© TV2