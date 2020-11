Gáspár Zsolti: Megdicsértem Demcsák Zsuzsika buláját és olyan sallert kaptam a feleségemtől, hogy a fal adta a másikat

Gáspár Zsolti alig várja, hogy unokázhasson. A háromgyermekes édesapa bár csak ritkán beszél a családjáról, a Vasárnapi Borssal most mégis kivételt tett, és kendőzetlen őszinteséggel mesélt terveiről, vágyairól és arról, hogy alig várja, hogy nagyszülői örömök elé nézhessen.

Három gyermek büszke édesapja. Mégis csak nagyon ritkán beszél a családjáról. Mi ennek az oka?

Nagyon egyszerű: nem szeretnek szerepelni. A feleségemmel megegyeztünk, hogy nem teregetjük ki a ma-gánéletünket, és ehhez azóta is tartom magam. Olyan, mint Columbo felesége, senki nem látta még. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a szomszédaink is alig-alig tudnak róla valamit, mert a házat is csak ritkán hagyja el.







2003: Zsolti, az édesapa, Győző és Győzike © Bors

Fél, hogy lecsapják a kezéről?

Hát! A szép nőket mindenki szereti, úgyhogy igyekszem vigyázni rá és megbecsülni. Pláne, ha még jól is fôz! Márpedig az én feleségemnél nem fôz jobban senki. Mindennap azon dolgozom, hogy jó férj legyek, és szerintem ezt sikerül is bizonyítanom.

Hogyan?

Főzök, mosok, takarítok, és mindenből kiveszem a részemet. Segítek a házimunkában, és a gyerekekkel is igyekszem sokat foglalkozni. Például mindennap én készítem el nekik a reggelit. Nálunk nincsenek a feladatok leosztva. Nyilván ő azért többet tesz-vesz otthon, de én is ugyanúgy megfogom a felmosófát és kiviszem a szememet, ha tele van. Egyedül a fűnyírást nem vállalom.







2014: Szerepelt az Édes élet című realityben © Youtube

Akkor mondhatni egy főnyeremény. A gyermekeinek is ilyen jó apja?

Remélem. A kisebbik lányommal mindent megbeszélek. Kíváncsi a véleményemre, én pedig szívesen látom el őt tanácsokkal. Például mindig javaslom neki, hogy jól gondolja meg, kivel kezd, és ne siessen el semmit, mert a házasság, nálunk romáknál tényleg egy életre szóló kötelék, a válás szentségtörésnek számít. Ha egyszer oda ígéri magát valakinek, akkor amellett jóban-rosszban ki kell tartania. Ez nem könnyű feladat.

A jó példa meglehet előtte, hiszen önök is már több mint 24 éve házasok a feleségével.

Igen, igyekszünk jó példát mutatni a gyerekeinknek, hogyha egyszer úgy döntenek, hogy megesküsznek, akkor tudják, hogy így is lehet. Ám egyelőre ez a kérdés még nincs napirenden, az ikrek, Nikol és Nikolasz 19 évesek, a nagyobbik lányom, Gabica pedig 23. Bár a korban már jócskán benne vannak, mert én ennyi idősen már megnősültem, de nem akarom siettetni egyiket sem, mert tudom, hogy a mai fiatalok elég válogatósak . Húzzák, halasztják a dolgokat, mindenki önmegvalósít, pedig szerintem nincs is annál jobb, amikor valaki fiatalon esküszik és válik szülővé.







2019: Az Ázsia Expresszben Evelin oldalán versenyzett © TV2

Foglalkoztatja már a nagypapaság gondolata?

Persze. Szeretnék már unokázni, mert mint ahogyan nincs jobb egy fiatal szülőnél, úgy a nagyszülőnél sincs. Csakhogy ehhez a gyermekeimnek kéne egy társ, de ez még várat magára. Nikol udvarlóit például mindig le szoktam ellenőrizni, mert fontos, hogy honnan, milyen családból jön az illető. Nem adom ám oda akárkinek a lányom kezét!

És Gabicával mi a helyzet?

Vele jó a kapcsolatom, de ő és Nikolasz inkább a feleségemmel beszélik meg a magánéletüket. Gabica aztán tényleg igyekszik távol maradni a médiától. A szereplés nagyon nem az ő asztala. Igazság szerint annak sem örül, hogy én tévézek, szerintem még egy műsort sem látott, amiben szerepeltem, de megértem. Nem akarok ráerőltetni semmit.

Pedig hamarosan a Farm VIP gaz­dájaként is debütál. Hogy érezte magát a forgatáson?

Nagyon jól. Mindenki nagyon profi volt, főleg Zsuzsika. (Demcsák Zsuzsa, a Farm VIP műsorvezetője – a szerk.) Neki aztán benne van a kisujjában a szakma, eleinte tartottam tôle, de aztán hamar kiderült, hogy egyáltalán nem olyan harapós. Türelmes volt velem és mindenben segített, úgyhogy nagyon jó barátok lettünk.







2020: A Farm VIP gazdája lesz Demcsák Zsuzsa műsorvezető oldalán © Knap Zoltán

Nemrégiben azt nyilatkozta a Borsnak, hogy meg is akarják pecsételni a barátságukat.

Igen, mert én már nem is barátként, hanem családtagként nézek Zsuzsikára. Az Ázsia Expressz forgatása alatt is nagyon sokat beszélgettünk, azóta pedig csak még szorosabb köztünk a kötelék. Olyan, mintha előző életünkben ovis társak lettünk volna.

Ez aztán komolyan hangzik.

Az is! Szeretnék a keresztapja lenni. Zsuzsika még nincs megkeresztelve, de már beszéltem egy plébánossal is és Mátraverebélyen fogunk felesküdni a rokonságra.

És mit szól ehhez a felesége?