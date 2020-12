Gryllus Dorka egy hónappal kisfia születése után visszatért dolgozni és átesett a koronavíruson

Novemberben, tehát kicsivel több csak, mint egy hónapja született meg Gryllus Dorka és Simon Kornél kisfia, Áron. Az édesanya már dolgozni is visszatért, ugyanis a várandóssága miatt állt egy forgatás. Ennek kapcsán mondta el követőinek, hogy nem csak a babavárás időszaka nehezítette meg a munkát, hanem az is, hogy nemrég ő is átesett a koronavíruson.

Csodálatos projekt, őrületesen viszontagságos forgatás. Majdnem egy éve kezdtük el és most fejeztük be. Kicsit terhes lettem, aztán kicsit covidos és most leforgattuk. Végtelenül hálás vagyok a produkció minden résztvevőjének - írta Facebook oldalán Dorka, aki remélhetőleg enyhe tünetekkel tudta le a megbetegedést.

Nem volt azonban ilyen szerencsés Pataky Attila, aki még mindig szenved a koronavírus miatt, és sokan mások sem, ugyanis a koronavírus a sztárok között is tarol.