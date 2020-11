Gáspár Zsolti virággal lepte meg Demcsák Zsuzsát, majd gyorsan leellenőrizte a tökéletes buláját - Videó

Sok száz férfitársával egyetemben Gáspár Zsolti is nagy rajongója Demcsák Zsuzsa popsijának , ennek a rajongásának pedig már nem egyszer hangot is adott. Az Ázsia Expresszben, ahol egymás ellenfelei voltak, egyszer megdicsérte a becses hátsót, aztán addig-addig dicsérgette, míg a feleségétől pofont is kapott érte.

De a Farm VIP gazdája nem az az ijedős fajta, vagy szeret helybe menni azért a bizonyos pofonért, mindenesetre most ismét a műsorvezető hátsójával volt elfoglalva. Zsolti az egyik forgatási szünetben kieszelte, hogy szed virágot az éppen öltözködő Zsuzsának, amit be is vitt hozzá. Ám a videót elnézve nehéz nem arra gondolni, hogy valójában csak azért kóválygott Demcsák öltözője felé, hogy megleshesse a popsiját, vagy ahogy ő hívja, a buláját a fehér feszes farmernadrágban. Zsolti meg is forgatta Zsuzsát, hogy alaposan is szemügyre vehesse a becses testrészt.