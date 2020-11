Fia sem hitt benne, de zarándokhely lett Cserháti Zsuzsa sírja

Cserháti Zsuzsa szentül hitte: elfelejti majd a közönsége. Valójában fia sem hitt benne, de az énekesnő sírja mára valóságos zarándokhely lett.

Sokáig egyetlen fejfa árválkodott a legendás énekesnő nyughelyén, és már-már úgy tűnt, hiába az ígéretek, nem lesz méltó emlék állítva Cserháti Zsuzsának. Azonban az Árva fiú vagy épp az Édes kisfiam című slágerek felejthetetlen előadójának a közelmúltban teljesen titokban mégis alaposan megváltozott a sírhelye. Ttokzatos segítőknek köszönhető, hogy mostantól a fejfája helyett, egy fotókerámiáról Cserháti Zsuzsa angyali mosolya fogadja a Farkasréti Temetőbe látogatókat – tudta meg a Ripost.







A régi (balra) és a régóta várt új síremlék © Ripost

– Anyu mindig azt hajtogatta, ha meghal, senkit nem fog érdekelni. Arra számított, hogy elfelejtik majd az emberek, de nem lett igaza, nem így történt. Talán éppen amiatt, hogy ezt mondogatta, kezdetben nem terveztünk nagyobb sírkövet neki. Az egyértelmű volt, hogy szépen rendben tartjuk a sírhantot, de arra senki nem számított, hogy zarándokhely lesz anyám nyughelye – magyarázta a lapnak Cserháti fia, Szirtes Krisztián, aki – mint ahogy ő fogalmaz – nem szeretne ezzel haknizni, így nem árulja el, pontosan kinek, kiknek köszönhető, hogy végre elkészült a rég tervezett síremlék, annyit azonban hajlandó elmondani: Ismert embereknek köszönhető, hogy elkészült a sírkő.







Krisztián rendkívül hálás az adakozóknak, akik lehetővé tették, hogy elkészüljön Cserháti Zsuzsa síremléke © DFP

Krisztián a mai napig elgyengül, ha édesanyja egy-egy dalát hallja felcsendülni, akár az eredeti verzióban, akár úgy, hogy más énekli.

– Jó lenne, ha tudná, hogy még most is milyen nagyra tartják. Gyakran gondolkodom azon, hogy mi lehet ennek az oka, de meggyőződésem, hogy részben Anyu maximalizmusa… Bármilyen lelkiállapotban is volt, a közönsége tudta, hogy ha feláll a színpadra tökéletes produkciót fognak látni.

