Feszülős bőrnacival lázad a változókor ellen Polgár Tünde - Fotó

Sokan gondolják úgy, hogy ha egy nő a változókorba lépett, lehúzhatja a rolót, hisz közel az ötvenhez a nőiessége lényege is odalett. De nem Polgár Tünde, aki 49 évesen, a menopauza kezdetén még inkább úgy érzi, itt az ideje kiteljesedni. A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorának sztárját a műsorbeli barátnői folyamatosan piszkálják azzal, hogy nem fiatal már, nem kell neki terhességi teszt, hiszen már "abban a korban" van, ezért is gondolta úgy, megmutatja nekik, milyen is egy igaz nő közel az ötvenhez.

Az, hogy 49 évesen elértem a változókort vagy más néven a klimaxot, egyáltalán nem ciki. Örülök, hogy megélhettem ezt. A miómáim miatt egyébként is vártam már ezt az időszakot, ugyanis az orvosok azt mondták, ebben a korban már vissza is fejlődhetnének, ami nagy adomány lenne nekem. Egyébként egyelőre semmilyen klimaxos tünetem sincsen – kezdte a Borsnak Tünde, aki nem csak belül változik jelenleg, hanem teljes stílusváltáson is esik át.

– Nálam a klimax inkább az öltözködésemen látszik. Teljesen elengedtem azt, hogy másoknak megfeleljek és azt is, hogy mindig decens úrinőnek próbáljak meg kinézni. Már igenis megengedem és megengedhetem magamnak, hogy megmutassam az őrült és szexi oldalamat, ami eddig is bennem volt, de viszonylag kevésszer mertem megmutatni a vagányságot. De mára rájöttem, hogy miért is ne vehetnék én is fel egy szűk fekete bőrnadrágot vagy egy kivágott body-t, ha ahhoz van kedvem? Mert nem illik? Miért is nem? Borzasztó avítt és idejét múlt felfogás az, ha egy változókorú nőről azt gondoljuk, ő már nem lehet szexi! – érvelt a luxusfeleség.