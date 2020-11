Polgár Tünde: Babett nélkül félember vagyok

Köllő Babett helyett új szereplő érkezik a Feleségek luxuskivitelben friss szériájába: Anfisa Bulgakova. Polgár Tünde számára azonban senki sem pótolhatja Babettet.

Polgár Tünde egy percig sem riadt meg attól, hogy új “barátnője” lesz a november 30-án induló műsorban, de Köllő Babett nagyon hiányzik neki, olyannyira, hogy az első forgatási napon is vele osztotta meg élményeit.

– Babettel nemcsak a műsorban, hanem a való életben is nagyon jóban vagyunk – mesélte el a Borsnak Tünde. – Tipikus nők vagyunk, aki megbeszélik a problémáikat, megisznak egy kávét. Most a vírus miatt nemigen tudtunk erre időt szánni, de az biztos, hogy ha lehet akkor egy egész napot a kávézóban töltve átbeszélünk mindent. Az első forgatási napon is vele beszélgettem, és osztottam meg, kikkel forgatok.







November végétől újra rázzák a rongyot © Viasat3

Tündétől továbbra is azt várhatjuk, amit megszoktunk tőle a Viasat3 műsorában.

– Továbbra sem rejtem véka alá a véleményemet. Szóval lesz itt konfliktus, mert nem szeretem a magamutogatást – teszi hozzá szigorúan Polgár Tünde, akinek – sokakkal együtt – teljesen felborult az élete a jelenlegi korlátozások miatt. – December 15-én dől el, hogy a fiamat, Danit melyik amerikai egyetemre vették fel. Jelenleg ezt nagyon várjuk, bár rettenetesen nehezen engedem el. Egy szabály kötöttünk ki: anyának mindig felveszi majd a telefont, mert ha nem, akkor repülőre pattanok, és ott vagyok – mondta nevetve Tünde.

A luxusfeleségnek azonban nem csak fia egyetemre való előrelépése okoz izgalmat. Rengeteg jótékonysági eseményt hátráltat a vírushelyzet, ezért vasárnap már Mikulás napjára szervezett gyűjtést, hogy időben megérkezzen a segítség a rászorulóknak.







Anfisa Bulgakova (jobbra) az új szereplő © Viasat3