Ezt nem gondoltuk volna: ezzel a trükkel oldja a stresszt Győrfi Pál - Videó

Győrfi Pálnak az Országos Mentőszolgálat sajtószóvívőjeként minden nap helyt kell állnia, és tragikusnál tragikusabb eseményekről kell beszámolnia, ami embert próbáló feladat lenne bárkinek. A szóvivő nem is titkolja, hogy nem könnyű pályát választott és neki is szüksége van arra, hogy levezesse valahogy a feszültséget, feldolgozza a napi történéseket. A mentős most Nagy Daniella újságíró Hajnali című blogjában elmesélte, mi segíti át őt a nehézségeken.

- Minden második reggel futni megyek. Fél órát, egy órát futok körülbelül, és az alatt átgondolom az életemet, rá tudok egy kicsit messzebbről nézni a mindennapi problémáimra. Valahogy így egy nagyobb képet látok az életemről, erre törekszem is, és tök jó hatása van túl a fizikai hatásán - mesélte Győrfi, aki egy másik, eddig titkos időtöltéséről is lerántotta a leplet.